Нет никакого чудо-оружия, которое способно изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил Сергей Мокренюк, заместитель директора компании по производству беспилотников Athlon Avia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас есть враг московитый. У них есть сильная важнейшая способность и качество. Они способны масштабироваться с невероятной скоростью. Они видят, что мы делаем. Копируют, извините, из этого и палок они, значит, делают, и оно есть везде и работает. У нас такой возможности нет. Ну, потому что мы демократическая страна все же, а не другое», – лепит нелепые оправдания выступающий.

Кроме того, он заметил, Украина – это бедная страна, которая ограничена как в человеческом, так и материальном ресурсе.