Молдавский министр: Мы станем первой костяшкой в падающем домино

Елена Острякова.  
07.12.2025 18:43
Молдова будет первой страной, в которой падет русофобский режим после военного поражения Украины.

Об этом министр иностранных дел Михай Попшой заявил в американском Институте Хадсона (нежелательном в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не дай Бог, если бы Украина не смогла бы сопротивляться так, как она это делает героически, благодаря поддержке международного сообщества. Тогда бы мы вернулись к теории времен Советского Союза о домино, потому что костяшки начали бы падать, и Республика Молдова стала бы первой костяшкой в этом списке», – сказал Попшой.

Он уверен, что молдавская армия не сможет оказать сопротивления российской.

«Одесса находится неподалеку. И, несмотря на наши инвестиции в оборону, наши возможности не могут сравниться с возможностями Кремля», – паниковал Попошой.

