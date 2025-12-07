Молдавский министр: Мы станем первой костяшкой в падающем домино
Молдова будет первой страной, в которой падет русофобский режим после военного поражения Украины.
Об этом министр иностранных дел Михай Попшой заявил в американском Институте Хадсона (нежелательном в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Не дай Бог, если бы Украина не смогла бы сопротивляться так, как она это делает героически, благодаря поддержке международного сообщества. Тогда бы мы вернулись к теории времен Советского Союза о домино, потому что костяшки начали бы падать, и Республика Молдова стала бы первой костяшкой в этом списке», – сказал Попшой.
Он уверен, что молдавская армия не сможет оказать сопротивления российской.
«Одесса находится неподалеку. И, несмотря на наши инвестиции в оборону, наши возможности не могут сравниться с возможностями Кремля», – паниковал Попошой.
