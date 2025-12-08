«Вторжений стало больше!» – начштаба ВМС Великобритании жалуется на русские подлодки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на СВО, Россия вкладывает миллиарды долларов в развитие своего флота, в особенности Северного. Это приводит к тому, что Великобритания теряет преимущество на море.

Об этом, выступая перед журналистами, заявил первый морской лорд и начальник штаба Королевского флота Великобритании Гвин Дженкинс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

