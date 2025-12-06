Дронщник ВСУ: «У меня воюют дети, которые убивают русских»
Украинской молодежи надо осваивать беспилотные технологии для войны с Россией.
Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко, обращаясь к согнанным на сборище студентам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Выступающий убеждал собравшихся, что нет ничего сложного, чтобы научиться управлять дроном или работать на РЛС.
«Я убежден, что в этом зале нет ни одного человека, который не справился бы с этими технологиями», – сказал он.
По его словам, «надо лишь проявить настойчивость».
«В заключение скажу: у меня болит душа, действительно, это правда. И я не знаю, как из этого выйти. У меня воюют девочки по 18-19 лет. Это дети, но эти дети фактически выполняют боевые задачи, в частности на Покровске. И каждую ночь они имеют налет 10, 15, 20 убитых русских, пытающихся штурмовать. Поэтому эти дети дают возможность мне осознать и понять, что в этом мире нет ничего невозможного», – заявил Федоренко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: