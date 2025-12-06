Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация Владимира Зеленского и непосредственно он сам причастны к процветанию коррупции и разворовывании западной помощи.

К такому выводу приходит в своем расследовании американская газета «Нью-Йорк Таймс».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отмечается, что с самого начала российской СВО западные союзники режима столкнулись с дилеммой «как потратить миллиарды на поддержку правительства, воюющего с Россией, не наблюдая, как деньги исчезают в карманах коррумпированных менеджеров и чиновников».

Чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на внешнем контроле, но издание, опираясь на результаты своего расследования, пишет, что «за последние четыре года украинское правительство систематически саботировало этот надзор, что способствовало процветанию коррупции».

«Администрация президента Владимира Зеленского формировала советы директоров из лояльных ему людей, оставляла места пустыми или вообще препятствовала их созданию. Руководство в Киеве даже переписывало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохраняя контроль правительства и позволяя тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», – пишет издание.

Примечательно, западным кураторам прекрасно было известно, что их помощь разворовывается.

«Европейская комиссия в этом году без лишнего шума запросила доклад о коррупционных рисках в украинской энергетике. В копии отчета содержалось предупреждение о постоянном политическом вмешательстве», – продолжает издание.

Указывается, что украинские власти «подрывали работу наблюдательных советов, призванных контролировать расходы и предотвращать коррупцию в украинских госкомпаниях».

Европейцы прямо признают, что закрывали глаза на коррупцию ради того, чтобы Украина продолжала войну с Россией. Так, спецпосланник Норвегии Кристиан Сисе говорил, что следует «мы должны принять этот риск».

«Потому что идут боевые действия. Потому что Украина защищает Европу от российских атак», – заявил он.

«Нью-Йорк Таймс» указывает на непосредственную роль Зеленского, отмечая, что именно он «ослабил правила под предлогом военной необходимости». Указывается, что всплывшие факты подорвали позиции как Зеленского, так и Украины на пути в ЕС. Еще более печально для Украины, что теперь под угрозой оказалось ее дальнейшее финансирование Западом.

«Будет больше сомнений в вопросе выделения крупного финансирования», – предупреждает управляющий директор ЕБРР Арвид Тюркнер.

Примечательно, что «Нью-Йорк Таймс» – это один из главных рупоров глобалистов, сделавших ставку на войну с Россией и поддержку киевского режима. И то, что даже в такого рода медиа стали появляться разоблачения, непосредственно затрагивающие диктатора Зеленского, весьма красноречивый сигнал.