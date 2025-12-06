Ночной удар: из чата выходят украинские узловые станции и ТЭС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ночью Украина подверглась оному из мощнейших за последнее время ракетно-дроновых ударов.

Уже известно, что атакованы объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Фастове [под Киевом] уничтожена узловая станция железной дороги и 2 электропоезда», – сообщает украинский премьер Юлия Свириденко.

ГосЧС Украины уточняет, что в Фастове поражено и моторно-вагонное депо, а в селе Новые Петровцы горят складские помещения на площади 5,5 квадратных километров.

Всего, по данным украинской стороны, со стороны России было выпущено 653 дрона и 51 ракета, включая 17 баллистических.

Карта украинских мониторов показывает широкую географию ударов.

Не осталась без тяжелых последствий и украинская энергетика.

«В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях», – отчитывается минэнерго Украины.

Мощный пожар, сопровождающийся густым черным дымом, зафиксирован в Днепропетровске.

По предварительным данным, поражена Криворожская ТЭС – одна из крупнейших на Украине. Поражена энергетическая инфраструктура во Львовской области, сообщает гауляйтер Максим Козицкий.

Пока полной картины по всем объектам нет, но уже очевидно, что за последнее время удар стал одним из самых болезненных по последствиям для киевского режима.