Ночной удар: из чата выходят украинские узловые станции и ТЭС

Игорь Шкапа.  
06.12.2025 12:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1767
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Инфраструктура, Россия, Украина, Энергетика


Ночью Украина подверглась оному из мощнейших за последнее время ракетно-дроновых ударов.

Уже известно, что атакованы объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ночью Украина подверглась оному из мощнейших за последнее время ракетно-дроновых ударов. Уже известно, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Фастове [под Киевом] уничтожена узловая станция железной дороги и 2 электропоезда», – сообщает украинский премьер Юлия Свириденко.

ГосЧС Украины уточняет, что в Фастове поражено и моторно-вагонное депо, а в селе Новые Петровцы горят складские помещения на площади 5,5 квадратных километров.

Всего, по данным украинской стороны, со стороны России было выпущено 653 дрона и 51 ракета, включая 17 баллистических.

Карта украинских мониторов показывает широкую географию ударов.

Не осталась без тяжелых последствий и украинская энергетика.

«В ночь с 5 на 6 декабря враг нанес массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях», – отчитывается минэнерго Украины.

Мощный пожар, сопровождающийся густым черным дымом, зафиксирован в Днепропетровске.

По предварительным данным, поражена Криворожская ТЭС – одна из крупнейших на Украине. Поражена энергетическая инфраструктура во Львовской области, сообщает гауляйтер Максим Козицкий.

Пока полной картины по всем объектам нет, но уже очевидно, что за последнее время удар стал одним из самых болезненных по последствиям для киевского режима.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить