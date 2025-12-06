Сырский раздёргал резервы ВСУ между «котлом» в Мирнограде и подступами к Запорожью

У командования ВСУ не хватило резервов для спасения окруженной группировки в Мирнограде (Димитрове), потому что потребовалось срочно останавливать наступление русских на подступах к Запорожью.

Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество активных боевых действий на Покровском-Мирноградском участке две недели последовательно снижается. То есть битва вокруг Покровска и Мирнограда прошла свой пик, из активной фазы переходит в окончание.

Сейчас фронт распрямится, будет окончательно ликвидирована украинская группировка в Мирнограде, и все», – сказал Ширяев.

«Значит, акцент смещается все больше и больше в Запорожскую область. Там успехи группировки «Восток» Иванаева, они дошли до того, что украинцы спохватились: две недели подряд идет активнейшее насыщение войсками оборудованной в фортификационном отношении линии обороны по западному берегу реки Гайчур, лихорадочно перебрасываются резервы.

Сырский перебрасывает с одного участка на другой очень много отдельных небольших подразделений. И это все против корпусной реформы, которая предполагала, что все делим на корпус, вот его участок ответственности, и он за все отвечает. Теперь опять началось раздергивание, которое ослабляет и взаимодействие, и боевую устойчивость», – подытожил он.

