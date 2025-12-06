Русофобия обойдётся Евросоюзу в триллион долларов

06.12.2025 16:13
Евросоюзу придётся потратить около триллиона долларов на восстановление военной инфраструктуры. Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия готовит тайный план на случай войны с Россией, по которому НАТО должно перебросить на восток до 800 тысяч военных», – попросил прокомментировать ведущий.

«Этот план уже несколько лет разрабатывается. Об этом заговорили, потому что пришла пора просить в Бундестаге деньги на исполнение этого плана.

Ситуация сложилась такая: когда СССР прекратил существование, все усилия НАТО на поддержание военной инфраструктуры можно было отменять. Стали худеть армии, Европа вздохнула с облегчением, деньги пошли на мирное развитие.

Прекратились и работы по содержанию военной части инфраструктуры. Ведь мост должен выдерживать проход колонн определенного веса. Натовские танки очень тяжелые. Все мосты, которые во вновь присоединенных государствах к НАТО, это Прибалтика, Польша, Чехия рассчитаны на советские танки, которые гораздо легче.

Потом вся эта инфраструктура стала ветшать. Многие порты снабжались двумя-тремя железнодорожными ветками. Когда необходимость военного дублирования отпала, порты стали переходить на одну железнодорожную ветку, забыв про резервные», – сказал Ширяев.

«Если американские войска начнут высаживаться в Германии, чтобы броситься на помощь Восточной Европе, должна пройти армия 800 тысяч человек.

Более 150 миллиардов евро Германия собирается потратить только на первые работы. Но ведь и остальные страны Европы то же самое должны делать. Если всю Европу посчитать, то у меня получилось уже под триллион.

Это те самые деньги, которые были сэкономлены и направлены на социальную сферу, гражданское строительство и так далее. То, что не досталось армии ВПК. Вот так расплачиваются за изменение политической ситуации деньгами», – подытожил он.

