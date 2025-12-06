Евросоюзу придётся потратить около триллиона долларов на восстановление военной инфраструктуры. Об этом в эфире своего канала заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия готовит тайный план на случай войны с Россией, по которому НАТО должно перебросить на восток до 800 тысяч военных», – попросил прокомментировать ведущий.

«Этот план уже несколько лет разрабатывается. Об этом заговорили, потому что пришла пора просить в Бундестаге деньги на исполнение этого плана.

Ситуация сложилась такая: когда СССР прекратил существование, все усилия НАТО на поддержание военной инфраструктуры можно было отменять. Стали худеть армии, Европа вздохнула с облегчением, деньги пошли на мирное развитие.

Прекратились и работы по содержанию военной части инфраструктуры. Ведь мост должен выдерживать проход колонн определенного веса. Натовские танки очень тяжелые. Все мосты, которые во вновь присоединенных государствах к НАТО, это Прибалтика, Польша, Чехия рассчитаны на советские танки, которые гораздо легче.

Потом вся эта инфраструктура стала ветшать. Многие порты снабжались двумя-тремя железнодорожными ветками. Когда необходимость военного дублирования отпала, порты стали переходить на одну железнодорожную ветку, забыв про резервные», – сказал Ширяев.