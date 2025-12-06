«Путин открыто издевается, а Трамп глотает», – укро-философ сокрушается, что «гегемон уже не тот»

Вадим Москаленко.  
06.12.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 218
 
Дзен, Политика, США, Украина


США, бывшие некогда мировым гегемоном, уже не вытягивают противостояние не только с Китаем, но и с Россией, сокрушается киевский философ Сергей Дацюк, в свое время активно «топивший» за переворот 2014 года.

«Я выступал за избрание Трампа, но первые же полгода у власти меня сильно разочаровали… Раньше США выполняли роль гегемона и были мировым правительством. Но сегодня Штаты не вытягивают мировое доминирование. Во-первых, потому что очень сильно взлетел Китай в экономике, в экспансии на разные другие континенты. Не только экономической, но и инфраструктурной, гуманитарной и так далее», – сказал Дацюк в беседе с украинским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов).

«Они не вытягивают отношения с Россией. Путин практически издевается над Трампом, а Трамп вынужден это все глотать. Он не может даже возразить, потому что понимает последствия своего возражения, в отличие от Зеленского.

И с этой точки зрения мы встречаемся с очень интересной вещью: США не могут объявить изоляционизм, но они также не могут и выступать мировым правительством», – пришел к выводу укро-философ.

