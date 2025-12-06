Укро-дроновод: «Хватит ура-патриотизма, мы не сможем держаться долго»
Украинской пропаганде пора понизить градус безумного патриотизма, и готовиться к неприятному перемирию.
Об этом на канале «Цензор.нет» заявил воюющий с Россией майданщик Юрий Касьянов, беспилотное подразделение которого было недавно расформировано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Многие люди сейчас заражены пропагандой и считают, что мы не должны отступать, а можем отвоевать все наши территории и Крым. Но это неправда: чрезвычайно тяжёлое положение на фронте, не хватает людей и ресурсов.
Мы оказались не готовы в войне на истощение, полностью зависим от наших партнёров. Поэтому, нужно немного понизить градус этого ура-патриотизма, и разговаривать честно: что мы можем сейчас сделать, а чего не можем», – сказал Касьянов.
Он несколько раз повторил о необходимости паузы для ВСУ.
«Нам нужна пауза в войне, чтобы модернизировать страну. Армия давно нуждается в реформах. Вместо мобилизации у нас бусификация, люди приходят на войну не мотивированные, и с ними очень трудно воевать.
Поэтому нужна пауза в войне, чтобы многое сделать. Но нужно понимать, что в таком случае это будет плохой мир для нас, почти капитуляция. Но пока мы не способны сделать что-то большее, нужно смотреть в будущее, и готовиться к новой войне», – подытожил нацик.
