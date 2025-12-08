«Наша армия не способна воевать с Россией» – британский адмирал

Вадим Москаленко.  
08.12.2025 14:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня


Британская армия переполнена мигрантами из других стран, которые не заинтересованы воевать за интересы Лондона. Об этом в интервью публицисту Дэвиду Старки заявил британский контр-адмирал Крис Пэрри, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британская армия переполнена мигрантами из других стран, которые не заинтересованы воевать за интересы Лондона....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«30-49% новобранцев в армии, включая королевские полки и гренадерскую гвардию – это иностранцы. Это люди, чей английский настолько плох, что их нельзя использовать в качестве помощников полиции в случае внутренних проблем, когда приходится привлекать вооруженные силы.

Как мы можем ожидать от них лояльности к стране, если они даже не говорят на нашем языке? У нас не просто некомпетентная армия, а маленькая армия из наёмников», – возмутился ведущий.

«Я перенесу вас в конец римской эпохи в Британии: мы привлекли англосаксонских наемников, чтобы они не пускали своих товарищей. Так что мы снова делаем то же самое.

Но проблема в том, что мы оказались в стране Генриха IV, часть 2, где генералы набирают всех подряд. Другими словами, вы повторяете последние мантры и никогда не сражаетесь. У нас сейчас начальник штаба обороны, который никогда не участвовал в боевых действиях», – ответил Пэрри.

«Я категорически против отправки войск для так называемого поддержания мира на Украине. Факт в том, что мы не способны сражаться, и убивать русских, мы не сможем их сдержать», – подытожил адмирал.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить