Караганов: «Перевоспитывать всех украинцев – бесхозяйственно. Нам не нужны миллионы бандеровцев в Сибири»

Есть гораздо более перспективные регионы, чем обандеренная часть Украины.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ни в коем случае мы не должны тратить ресурсы коренного российского народа на восстановление всей Украины. Я даже сейчас выступаю против так называемого воссоединения, хотя есть разные точки зрения.

Мы после Великой Отечественной, за счёт в основном русских областей, в первую очередь? восстанавливали украинские. Массовое электричество появилось в Брянской области на десять лет позже, чем, условно, в Черниговской.

Я люблю украинскую музыку, знаю украинскую литературу… но Украина – это отсталая часть Российской Империи. И в человеческом, и в экономическом [плане]. Ну, там был Донбасс, конечно, и Юг…

Украина была в Советском Союзе по объему самой дотационной страной, а на душу населения Грузия её обгоняла, но Украина сжирала. Зачем это нам нужно?», – сказал Караганов.