Караганов: «Перевоспитывать всех украинцев – бесхозяйственно. Нам не нужны миллионы бандеровцев в Сибири»

Максим Столяров.  
07.12.2025 21:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1892
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Есть гораздо более перспективные регионы, чем обандеренная часть Украины.

Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Ни в коем случае мы не должны тратить ресурсы коренного российского народа на восстановление всей Украины. Я даже сейчас выступаю против так называемого воссоединения, хотя есть разные точки зрения.

Мы после Великой Отечественной, за счёт в основном русских областей, в первую очередь? восстанавливали украинские. Массовое электричество появилось в Брянской области на десять лет позже, чем, условно, в Черниговской.

Я  люблю украинскую музыку, знаю украинскую литературу… но Украина – это отсталая часть Российской Империи. И в человеческом, и в экономическом [плане]. Ну, там был Донбасс, конечно, и Юг

Украина была в Советском Союзе по объему самой дотационной страной, а на душу населения Грузия её обгоняла, но Украина сжирала. Зачем это нам нужно?», – сказал Караганов.

«Пускай народ той Украины, которая там останется, восстанавливает себя как угодно. Мы прекрасно понимаем, что интеллектуально-политический вирус АнтиРоссии, который существовал в основном в Центральной и Западной Украине, сильно возбух. И заниматься сейчас за счет русского большого населения перевоспитанием всей Украины, это бесхозяйственно», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что «есть гораздо более перспективные регионы».

