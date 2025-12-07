Британский русофоб: НАТО – это зомби, но не опасный для Путина

Елена Острякова.  
07.12.2025 20:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 318
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТО не сможет оказать военного сопротивления России.

Об этом британский блогер-русофоб Джонатан Финк заявил на канале своего коллеги Марио Науфала, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО не сможет оказать военного сопротивления России. Об этом британский блогер-русофоб Джонатан Финк заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На данный момент НАТО – это что-то вроде зомби-организации, потому что у нас нет единства между членами НАТО. У нас есть Венгрия и Словакия, которые подрывают альянс изнутри. И у нас есть США, которые больше не могут рассчитывать на нашу поддержку. Так что Путин смотрит на это и, скорее всего, потирает руки», – сказал Финк.

Он уверен, что НАТО не обеспечит безопасности Украине и даже не сможет защитить Прибалтику.

«На данный момент открытый вопрос, окажут ли все страны помощь согласно пятой статье Прибалтике, чтобы дать отпор России и вернуть территории. Конечно, это широко обсуждается аналитиками и военными, но нет гарантии, что Европа и другие страны НАТО будут противостоять российской агрессии силой», – сказал Финк.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить