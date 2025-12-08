Во Львове ребёнка затравили и заставили отказаться от родного русского языка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине все чаще устраивают самосуды над детьми за использование родного русского языка.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет детский клинический психолог Ирина Королец.

«Если по-украински, то можно все? Получается, что так. В социальных сетях можно все чаще увидеть истории о том, как взрослые люди позволяют себе насилие по отношению к чужим детям, опираясь при этом на языковой закон Украины. Они хватают детей за руки, трясут их, ругают матом, выслеживают, высмеивают в присутствии других с чувством абсолютной власти и дозволенности вершить самосуд, фиксируя все на камеру и выставляя на всеобщее обозрение. Печально то, что ни эти люди, ни комментаторы под постами, которые поощряют к расправе, не несут наказания. Еще более грустно и обидно становится, когда в таких историях в защиту насильника, а не ребенка становится языковой омбудсмен», – пишет Королец.

Она рассказывает, что сама родом из Макеевки (ДНР), в 2014-м выехала в Днепропетровск, а через два года – во Львов, а с 2022 года живет в Берлине.

Во Львове ребёнок Королец сталкивался с травлей за русский язык – отказывался ходить в садик из-за нападок детей.

«Они были воспитаны так, что русский язык — зло. А значит, злом есть и его носители. Воспитательница, узнав об этом, стала рассказывать историю Украины, переводить детям на украинский определенные слова, поговорила с родителями и защищала моего ребенка от агрессии. В первом классе учительница молчала, когда дети выкрикивали: «Дома будешь так разговаривать», «москалька», и говорила, что ответ неправильный, когда он был правильный, но русскими словами, вместе с тем не помогая перевести их. Мы сменили школу. И в какой-то момент украинский стал для ребенка родным», – хвастается Королец тем, что у ее ребенка в итоге отбили желание говорить на родном языке.

Более того, автор далее сама фактически поощряет репрессивные меры.

«Если дети слушают песни на русском языке в публичном месте — нужно писать жалобу в эти органы. Детей можно только попросить прекратить или зафиксировать правонарушение».

Фактически с ее стороны мы видим попытку продвинуть так называемую «мягкую украинизацию», суть которой, в принципе, ничем отличается от целей оголтелых русофобов – искоренить русский язык.