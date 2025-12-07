Русские относятся к войне, как к природному катаклизму – экс-генконсул Франции в Екатеринбурге
Основная полярность в отношении россиян к СВО на Украине якобы была в первый год спецоперации, сейчас люди живут с войной, как с чем-то неизбежным.
Об этом в эфире «Le Figaro» заявил бывший генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущий спросил:
«Что думают русские о войне на Украине?».
«Первое, что меня поражает, это то, как изменилось мнение. Вначале люди разделились на тех, кто был против и кто был за. Теперь они к этому привыкли. Они считают это неизбежным, это что-то что на них обрушивается, что-то вроде природного катаклизма. И они видят, что им нужно приспособиться к своей повседневной жизни и так далее», – рассуждал он.
«И на самом деле мнение о войне изменилось, это шаг к формированию мнения об их повседневных заботах, о том, как выжить в условиях растущей инфляции, с экономическими трудностями, которые несмотря ни на что растут. И именно это подпитывает разговоры больше, чем вопрос за войну ты или против», – наговорил в ответ француз.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: