Русские относятся к войне, как к природному катаклизму – экс-генконсул Франции в Екатеринбурге

Основная полярность в отношении россиян к СВО на Украине якобы была в первый год спецоперации, сейчас люди живут с войной, как с чем-то неизбежным.

Об этом в эфире «Le Figaro» заявил бывший генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил:

«Что думают русские о войне на Украине?».

«Первое, что меня поражает, это то, как изменилось мнение. Вначале люди разделились на тех, кто был против и кто был за. Теперь они к этому привыкли. Они считают это неизбежным, это что-то что на них обрушивается, что-то вроде природного катаклизма. И они видят, что им нужно приспособиться к своей повседневной жизни и так далее», – рассуждал он.