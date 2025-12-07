Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Доминирование в Киеве политических решений над военными не оставило украинскому фронту никаких шансов.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-спикер запрещённого в России «Правого сектора» Борислав Береза (в перечне экстремистов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые аналитики ставят под сомнение решение Украины продолжать боевые действия в Покровске после тяжелых потерь. По словам аналитиков, пока Украина концентрировала много ресурсов на этой битве, российские войска увидели возможности на других направлениях. Например, мне известно, как один из комкоров сообщил Сырскому, что может исправить линию фронта, у него есть особый резерв на Ореховском направлении. Сырский обрадовался и перебросил этот резерв на Покровск. Покровск не удержали, но и на Ореховском направлении ситуация значительно ухудшилась. Это, кстати, о том, что политические решения доминируют над реальными», – сокрушался Береза.

Он согласился с мнением, что многомесячная битва за Красноармейск и Димитров входит в завершающую стадию.