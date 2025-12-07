Клинтон признала, что США не выполняют свои же правила, навязанные миру

Елена Острякова.  
07.12.2025 17:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 604
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


США создали систему правил для мира, которая позволяет им наказывать «плохих парней».

Об этом бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила на форуме в Дохе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все это было попыткой создать систему, которая могла бы обуздать плохих лидеров. Таких, как Владимир Путин, который хочет доминировать и уничтожать своих соседей. Лидеров, травмированных ужасными событиями. Поэтому они совершают ужасные поступки и могут действовать не так, как должны.

Это одна из причин, почему мы создали эту систему. Отказ от норм и законов в международной системе пойдет на пользу только худшим игрокам», – вещала Клинтон.

При этом она признала, что сами США эти правила не исполняют.

«Означает ли это, что мы всегда будем их соблюдать идеально? Нет, никто никогда не соблюдает их идеально. Но мы должны стараться быть примером для других, чтобы быть нацией закона, а не людей», – трепалась ведьма.

