Мы больше не будем идиотами с чековой книжкой ради помощи Украине, – Трамп-младший

Анатолий Лапин.  
08.12.2025 08:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Дзен, ЕС, Политика, США, Сюжет дня, Украина


Украина не является в топе приоритетов для американцев, поэтому США не будут больше выписывать ей пустые чеки.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не является в топе приоритетов для американцев, поэтому США не будут больше выписывать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Выступающий раскритиковал Европу за желание конфронтации с Россией, но руками и за деньги американцев.

«Я не думаю, что Украину бросят, но я думаю, что в течение многих лет, мы говорили, что хотим напасть на Россию. Но когда дело доходит до того, чтобы выписать чек: «Нет, нет, нет, это сделают США». У американской общественности нет такого желания…

Мы должны прислушиваться к мнению людей. Мы хотим мира, мы хотим остановить смерть. Но я даже вчера видел, как на этой сцене говорили, что Европа, которая находится на границе с Украиной, больше всех пострадает, если это случится…

«Ну, наш план – победить экономически, если на нас будут давить». – Как вы собираетесь это сделать? – «Ну, мы просто подождем, пока Россия обанкротится». Это не план… Это не решение.

Америка десятилетиями создавала прецедент, когда просто выписывали чек. Если мы будем придерживаться старых методов, Америка будет просто большим идиотом с чековой книжкой», – заявил Трамп-младший.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить