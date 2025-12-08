Мы больше не будем идиотами с чековой книжкой ради помощи Украине, – Трамп-младший
Украина не является в топе приоритетов для американцев, поэтому США не будут больше выписывать ей пустые чеки.
Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Выступающий раскритиковал Европу за желание конфронтации с Россией, но руками и за деньги американцев.
«Я не думаю, что Украину бросят, но я думаю, что в течение многих лет, мы говорили, что хотим напасть на Россию. Но когда дело доходит до того, чтобы выписать чек: «Нет, нет, нет, это сделают США». У американской общественности нет такого желания…
Мы должны прислушиваться к мнению людей. Мы хотим мира, мы хотим остановить смерть. Но я даже вчера видел, как на этой сцене говорили, что Европа, которая находится на границе с Украиной, больше всех пострадает, если это случится…
«Ну, наш план – победить экономически, если на нас будут давить». – Как вы собираетесь это сделать? – «Ну, мы просто подождем, пока Россия обанкротится». Это не план… Это не решение.
Америка десятилетиями создавала прецедент, когда просто выписывали чек. Если мы будем придерживаться старых методов, Америка будет просто большим идиотом с чековой книжкой», – заявил Трамп-младший.
