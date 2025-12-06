Если срочно не заключить мир, Украина лишится ещё трёх областей – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Любое затягивание переговорного процесса вредит Украине и даёт российской армии время на освобождение новых территорий. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас тяжёлая военная ситуация, ноябрь стал антирекордным – российская армия захватила 505 квадратных километров территории. Это в два раза больше, чем в сентябре. Я это говорю, чтобы вы понимали, что ждать нечего. Что те люди, которые выступают и радуются затягиванию переговоров или провалу переговоров, на самом деле они дают время России для захвата новых украинских территорий. Есть еще по Харькову или по Сумам, там может быть диалог, возможно, обмен территориями, но пока Россия не захватила Донбасс. Как только Россия захватит весь Донбасс, вопрос Харькова, Сум, Днепропетровской области не будет больше стоять. Они тоже будут захвачены и не возвращены Украине. Захват территории в Запорожской области, которая Россией объявлена своей территорией, он уже неотвратим. То есть мы вернуть эти территории, потерянные территории, не сможем», – сказал Бортник.