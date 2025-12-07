Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предотвращение воссоединения России и Украины является стратегической целью США вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента. Однако в случае с Дональдом Трампом у Кремля появился исторический шанс.

Об этом в интервью телеканалу RTVi заявила журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп разрывается между двумя позициями. Одна заключается в том, что когда Россия и Украина – две бывших половинки империи – уничтожают друг друга – это идеальная ситуация для США. Политика США с 1997 года, причем, как неоконов, так и демократов, была направлена именно в эту сторону. Вся политика, связанная с расширением НАТО на восток, связана с тем, что Украина станет тем буферным государством, превращение которого в американского клиента, необходимо, чтобы удержать Россию от возвращения себе статуса империи. Я дословно цитирую Збигнева Бжезинского «Великую шахматную доску», где написано, что задача США – предотвратить это воссоединение. Дословная цитата: «варваров надо ссорить между собой». И этой позиции придерживался как Клинтон, так и Буш… Это позиция неотменимая, она не зависит от того, кто занимает пост американского президента», – отметила она.