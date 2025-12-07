«Варваров надо ссорить между собой»: Латынина об «идеальной ситуации для США» на Украине

Михаил Рябов.  
07.12.2025 19:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 772
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Украина


Предотвращение воссоединения России и Украины является стратегической целью США вне зависимости от того, кто занимает пост американского президента. Однако в случае с Дональдом Трампом у Кремля появился исторический шанс.

Об этом в интервью телеканалу RTVi заявила журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предотвращение воссоединения России и Украины является стратегической целью США вне зависимости от того, кто...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Трамп разрывается между двумя позициями. Одна заключается в том, что когда Россия и Украина – две бывших половинки империи – уничтожают друг друга – это идеальная ситуация для США.

Политика США с 1997 года, причем, как неоконов, так и демократов, была направлена именно в эту сторону. Вся политика, связанная с расширением НАТО на восток, связана с тем, что Украина станет тем буферным государством, превращение которого в американского клиента, необходимо, чтобы удержать Россию от возвращения себе статуса империи.

Я дословно цитирую Збигнева Бжезинского «Великую шахматную доску», где написано, что задача США – предотвратить это воссоединение. Дословная цитата: «варваров надо ссорить между собой».

И этой позиции придерживался как Клинтон, так и Буш… Это позиция неотменимая, она не зависит от того, кто занимает пост американского президента», – отметила она.

«Но, с другой стороны, Зеленский, Европа и «глубинное государство» так достали Трампа, что у Путина редкая историческая возможность.

Возможно, сейчас у Трампа необходимость воевать с «глубоким государством и демократами перевешивает необходимость стачивать Россию при помощи Украины», – пояснила Латынина.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить