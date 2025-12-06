Кличко опозорился перед безногим ВСУшником
Мать убитых на фронте детей отказалась встречаться с киевскими властями, чтобы выслушивать их пафосные речи.
Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил киевский мэр Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Бывший боксер пожаловался, что самая трудная часть его работы – ходить по госпиталям, заполненным лишившимися на фронте конечностями ВСУшниками.
«Я ненавижу эту функцию. Но у меня нет иного выбора», – признает Кличко.
Кроме того, в его функцию входит награждение родителей погибших солдат.
«Я должен говорить слова, которые до сегодняшнего момента не знаю, что говорить», – сказал Кличко, известный свои косноязычием.
Во время одного из таких награждений к мэру подошла женщина.
«Виталий Владимирович, вы меня не помните. Я была у вас где-то полгода назад. Мои дети пошли добровольцами полгода назад. Вы меня уже награждали. Это второй раз. Я к вам больше не приду, потому что у меня детей больше нет», – передает ее слова Кличко.
Далее он рассказал, как «совершил большую ошибку», общаясь с безногим ВСУшником, который подъехал на инвалидном кресле.
«И я что-то брякнул. Я говорю: «Ну, я понимаю, как мир выглядит с твоей стороны». Он говорит: «Не говори об этом. Ты никогда не будешь понимать, как мир выглядит из этого кресла», – рассказал Кличко.
