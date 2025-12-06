Кличко опозорился перед безногим ВСУшником

Игорь Шкапа.  
06.12.2025 23:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 650
 
Дзен, Киев, Украина


Мать убитых на фронте детей отказалась встречаться с киевскими властями, чтобы выслушивать их пафосные речи.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил киевский мэр Виталий Кличко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мать убитых на фронте детей отказалась встречаться с киевскими властями, чтобы выслушивать их пафосные...

Бывший боксер пожаловался, что самая трудная часть его работы – ходить по госпиталям, заполненным лишившимися на фронте конечностями ВСУшниками.

«Я ненавижу эту функцию. Но у меня нет иного выбора», – признает Кличко.

Кроме того, в его функцию входит награждение родителей погибших солдат.

«Я должен говорить слова, которые до сегодняшнего момента не знаю, что говорить», – сказал Кличко, известный свои косноязычием.

Во время одного из таких награждений к мэру подошла женщина.

«Виталий Владимирович, вы меня не помните. Я была у вас где-то полгода назад. Мои дети пошли добровольцами полгода назад. Вы меня уже награждали. Это второй раз. Я к вам больше не приду, потому что у меня детей больше нет», – передает ее слова Кличко.

Далее он рассказал, как «совершил большую ошибку», общаясь с безногим ВСУшником, который подъехал на инвалидном кресле.

«И я что-то брякнул. Я говорю: «Ну, я понимаю, как мир выглядит с твоей стороны». Он говорит: «Не говори об этом. Ты никогда не будешь понимать, как мир выглядит из этого кресла», – рассказал Кличко.

