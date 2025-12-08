Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад, сделав ставку на реваншистов-неоусташей в Хорватии ради раздробления Югославии, позволил Загребу более чем за три десятилетия воспитать целое поколение радикальных сербофобов.

Двое таких сызмальства зомбированных напали на двух зрелых приезжих из Сербии, которые просто разговаривали на парковке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По последней информации, на сербов 50 и 34 лет напали малолетки 16 и 18 лет, услышав в кафе, что те разговаривают на распространённом в Сербии экавском диалекте сербо-хорватского языка, в то время, как в Хорватии распространена иекавица (разница состоит в произношении гласных, которые сербы произносят твёрдо, например «млеко» (молоко), а хорваты мягко – «млиеко»).

Подождав, когда сербы выйдут на парковку, молодчики атаковали их на улице, а когда их жертвы попытались скрыться в своём фургоне, пытались вызвать их оттуда, разбив при этом одно из стёкол.

Пострадавшие обратились в полицию, которая по горячим следам задержала 16-летнего радикала, допросила, а после отпустила. Ему предъявили обвинение в агрессивном поведении и повреждении имущества в связи с преступлением на почве ненависти. Второму фигуранту нападения предъявлены аналогичные обвинения, но он пока не задержан.