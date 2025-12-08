Дети свидомости. В Хорватии – как на Украине

Алексей Топоров.  
08.12.2025 10:00
  (Мск) , Белград
Просмотров: 138
 
Балканы, Дзен, Происшествия, Сербия, Хорватия


Запад, сделав ставку на реваншистов-неоусташей в Хорватии ради раздробления Югославии, позволил Загребу более чем за три десятилетия воспитать целое поколение радикальных сербофобов.

Двое таких сызмальства зомбированных напали на двух зрелых приезжих из Сербии, которые просто разговаривали на парковке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад, сделав ставку на реваншистов-неоусташей в Хорватии ради раздробления Югославии, позволил Загребу более чем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По последней информации, на сербов 50 и 34 лет напали малолетки 16 и 18 лет, услышав в кафе, что те разговаривают на распространённом в Сербии экавском диалекте сербо-хорватского языка, в то время, как в Хорватии распространена иекавица (разница состоит в произношении гласных, которые сербы произносят твёрдо, например «млеко» (молоко), а хорваты мягко – «млиеко»).

Подождав, когда сербы выйдут на парковку, молодчики атаковали их на улице, а когда их жертвы попытались скрыться в своём фургоне, пытались вызвать их оттуда, разбив при этом одно из стёкол.

Пострадавшие обратились в полицию, которая по горячим следам задержала 16-летнего радикала, допросила, а после отпустила. Ему предъявили обвинение в агрессивном поведении и повреждении имущества в связи с преступлением на почве ненависти. Второму фигуранту нападения предъявлены аналогичные обвинения, но он пока не задержан.

Следует отметить, что подобные нападения в Хорватии совершаются регулярно, поскольку в этой стране сербофобские и ксенофобские настроения подогреваются пропагандистскими мифами, распространяемые частью местных элит, которым подобный подход позволяет оправдать право на сецессию от Югославии и изгнание большей части местного сербского населения.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить