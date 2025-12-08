Россия научилась создавать из «Гераней» аналог «Старлинка», – эксперт

Россия при помощи ретрансляторов на дронах «Герань» научилась формировать сеть связи – своеобразный аналог «Старлинка».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« Враг активно выстраивает свою собственную сеть связи. Что мы видели сначала – мобильные сим-карты. Но от этого отходят, потому что мобильная связь использует наземные станции, это контролируемо для нас», – напомнил укро-эксперт.

По его словам, сейчас Россия сосредоточила усилия на «разворачивании своей собственной сети в воздухе – это, условно, как «Старлинки» на низкоорбитальной орбите».

Выступающий пожаловался, что ВСУ не успевают внедрять противодействие российским новациям.

«Эти «Шахеды» используются как ретрансляторы и для передачи информации. Это – следующая угроза для нас, и сейчас нужно говорить о средствах РЭБ не только в противодействия в точности получения навигационных сигналов, а еще и на каналах коммуникации.

Это очень важно, и тут нужно говорить о быстром развертывании очередного эшелона средств РЭБ… То, что мы сейчас видим по частотам – это только начало. То есть, намного больший спектр возможностей у этих средств. И когда враг пойдет за частоты в восемь тысяч, нам будет более дорогостояще это делать и сложнее», – жалуется Храпчинский.