«Я знала их детьми 10-13 лет»: Нацистка рассказала о погибших воспитанниках лагеря «Азовец»

Михаил Рябов.  
07.12.2025 19:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1185
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Многие из воспитанников детского террористического лагеря «Азовец» уже ликвидированы в зоне СВО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности сообщила капитан ВСУ Елена Толкачева, боевик запрещенного в РФ террористического формирования «Азов».

«У меня погибло много тех, кто вырос на моих глазах. Это были дети, которые учились и отдыхали в нашем детском лагере «Азовец», который работал с 2014 до 2022 года. Это были дети, которые выросли вместе с моей дочкой, которая сейчас тоже служит в Третьем армейском корпусе.

И, к сожалению, много ее друзей, которых я знала детьми 10-13 лет, погибли», – рассказала Толкачева.

Она отрицает вину за зомбирование и смерть детей, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

«Рассматривать вопрос – было ли это напрасно или нет – просто невозможно с моральной точки зрения… Мы должны стоять до конца, пока мы сами не погибнем или не помрем от старости».

