Многие из воспитанников детского террористического лагеря «Азовец» уже ликвидированы в зоне СВО.

Об этом на Киевском форуме по безопасности сообщила капитан ВСУ Елена Толкачева, боевик запрещенного в РФ террористического формирования «Азов».

«У меня погибло много тех, кто вырос на моих глазах. Это были дети, которые учились и отдыхали в нашем детском лагере «Азовец», который работал с 2014 до 2022 года. Это были дети, которые выросли вместе с моей дочкой, которая сейчас тоже служит в Третьем армейском корпусе.

И, к сожалению, много ее друзей, которых я знала детьми 10-13 лет, погибли», – рассказала Толкачева.