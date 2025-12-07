Караганов: «Очень порадовала определённость Путина касательно войны с Европой»
Европу необходимо выводить из захватившего её разум «маразматического стремления к войне и гибели».
Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почётный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий Дмитрий Куликов напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова воевать с Европой прямо сейчас, однако очень быстро может случиться ситуация, когда Москве будет не с кем договариваться.
Караганов отметил, что уже три года занимается этой темой.
«Я очень порадовался этому высказыванию Владимира Владимировича. Он раньше был гораздо осторожней. Но в наших последних разговорах, в бумагах мы всегда говорили о том, что если война продолжится или после остановки, которая сейчас очень неустойчиво наметилась, и будет возобновлена, она должна неминуемо приобрести ядерный характер.
И привести к уничтожению военно-индустриального потенциала Европы и лучших даже центров принятия решений. Не во всех странах.
Соответственно, Европа перестанет существовать. Видимо, об этом говорил и Владимир Владимирович. И он сказал достаточно определенно», – прокомментировал эксперт.
«Меня такая определенность порадовала не потому, что я хочу применения ядерного оружия, а потому что я хочу, чтобы европейцы выскочили из своего маразматического стремления к гибели, к войне», – уточнил Караганов.
