«У русских заканчиваются ракеты» – уже в прошлом. Теперь: «Могут бомбить Украину без остановки две недели»
Далеко не все, что производит Россия, она применяет для ударов по Украине, а откладывает это на складах. Сейчас РФ может наносить массированные удары по Украине на протяжении двух недель без перерыва.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Россия сейчас использует не все средства вооружения, которые применяет, то есть часть средств откладывается на склад. Безусловно, хочу успокоить нас, украинцев, что то, что откладывается у россиян на склад, то это для Европы. Но мы видим, что Россия может позволить себе массированные обстрелы Украины в течение недели-двух, и у них для этого достаточно и крылатых ракет, и баллистических ракет, и ударных беспилотников.
Как это им удалось? Ну, давайте начнем с того, что Россия в свое время перевела все свое государство на военные рельсы, к сожалению, то, что не сделали мы. И дополнительно надо говорить о том, что Россия распределила основные приоритеты по странам.
Так, например, Беларусь, которая имеет «Интеграл», «Монолит», выпускает активно большое количество микрочипов, многослойные конденсаторы, которые затем ложатся в «Искандеры», в «Калибры», в Х-101, средства радиолокации и так далее…
Далее Иран передал технологию производства ударных беспилотников, испытывает эти беспилотники и дополнительно обеспечивает новыми образцами.
КНДР, которая обеспечивает артиллерийскими снарядами и баллистикой, когда у России сложности были с их собственными.
Сейчас Индия выступает за возможную фабрику для «Ланцетов», то есть они заявили, что готовы производить «Ланцеты» для Российской Федерации», – тревожится укро-эксперт.
