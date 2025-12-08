«У русских заканчиваются ракеты» – уже в прошлом. Теперь: «Могут бомбить Украину без остановки две недели»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Далеко не все, что производит Россия, она применяет для ударов по Украине, а откладывает это на складах. Сейчас РФ может наносить массированные удары по Украине на протяжении двух недель без перерыва.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-офицер ВВС Украины, а ныне замдиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.