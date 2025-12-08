Евросоюз навязывает христианам в Боснии подчинение мусульманам – АдГ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против избирательной системы в Боснии и Герцеговины (БиГ) направлены на то, чтобы превратить эту часть бывшей Югославии в мусульманскую страну.

Об этом депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Александр Вольф заявил в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

«Европейский суд по правам человека, который хотел навязать БиГ равное избирательное право, подливает масла в огонь, потому что равное избирательное право не создало бы национальное государство практически из ничего, но неизбежно привело бы к этническому выбору и, следовательно, к преобладанию самой многочисленной этнической группы боснийцев-мусульман», – сказал Вольф.

Он считает, что выборы в Республике Сербской, на которых победил преемник Милорада Додика Синиш Каран, продемонстрировали провал политики ЕС в отношении БиГ.

«Сербы-христиане и хорваты в БиГ, просто не хотят становиться меньшинством в своей собственной стране. Они не хотят подчиняться мусульманскому правлению, которое лишает их жизни будущего, как это было при османах», – сказал Вольф.

БиГ управляется президиумом из трех человек: боснийцем, сербом и хорватом. Сербский представитель избирается от Республики Сербской, а босниец и хорват – от Федерации Боснии и Герцеговины.

В 2020 году ЕСПЧ принял решение в пользу Светозара Пударича, этнического серба из Сараево, которому не разрешили выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Республике Сербской. Европейский суд счел, что БиГ нарушает права своих граждан.

В августе ЦИК БиГ отозвал мандат президента Республики Сербской Милорада Додика, который отказался выполнить указания навязанного ЕС нелегитимного «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта. На внеочередных выборах в Республике Сербской победил соратник Додика Синиша Каран.