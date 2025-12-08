«Украина отключила тумблер адекватного восприятия действительности» – киевский эксперт в отчаянии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине пора осознать, что лучше пойти на уступки России, как это сделала в свое время Финляндия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил украинский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

«Оценивая переговоры, мы исходим из внутреннего осознания того потенциала, который у нас когда-то был, которого уже сейчас нет и которого в ближайшее время не будет. Это всё равно, что боксёр, карьера которого подходит к финалу, а он себя помнит ещё в молодые годы, когда он мог побеждать в первом раунде», – провел аналогию Кущ.

Он считает, что в будущем ряд моментов потеряют для Украины важность, а ценность приобретут новые.

«И в этом плане, конечно, отсутствие переключателя в реальное состояние для правящих элит и для общества в целом является одной из ключевых проблем. Сейчас, честно говоря, для меня это загадка, почему у нас этот тумблер не работает. Например, у финнов этот тумблер очень хорошо сработал в своё время. И поэтому в исторической перспективе они добились потрясающих результатов. В Южной Корее этот тумблер сработал, поэтому они тоже добились потрясающих результатов», – рассуждал экономист.

По его словам, реалистичное восприятие действительности – это «один из важнейших модулей выживания наций в условиях войны».