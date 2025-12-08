Трамп торопится получить карты для давления на Москву – Бортник

Вадим Москаленко.  
08.12.2025 17:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 437
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Дональд Трамп спешит подписать «мирный план» до Рождества, потому что ему нечем давить на Россию.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трампу необходимо сейчас продавить Украину и Европу, получить от них подписи под определенным документом, чтобы начать давить на Москву. Последний визит Виткофа в Кремль четко показал, что у Трампа нет карт для разговора с Москвой.

Что Трампу сказать Путину? Делегация американская приехала на фоне отсутствия украинского согласия по ключевым вопросам. Вот что им положить на стол?», – заметил Бортник.

«Трамп хотел бы сказать следующее: я добился уступок от Украины по первому, второму, пятому, восемнадцатому пункту. Теперь вы тоже давайте четыре раза уступите по третьему, шестому и двадцать первому пункту. Вот такой диалог пытается запустить Трамп.

И еще Трамп спешит, потому что понимает, что одна из сторон или обе, заинтересованы тянуть время до Рождества хотя бы, а там уже 2026, а за этот месяц что угодно может случиться», – добавил он.

