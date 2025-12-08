В США вознамерились затянуть в НАТО отдельно – и Косово, и Сербию

08.12.2025
Проблему признания сепаратистского Косово можно решить, приняв его в НАТО.

Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Университета Джона Хопкинса SAIS Эдвард Джозеф заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У этой проблемы есть решение, и это НАТО. Только вступление в НАТО положит конец противостоянию, потому что тогда у Сербии не будет другого выхода, кроме как признать Косово. И кампания по непризнанию, ее зависимость от России и Китая в Совбезе ООН будут бессмысленны, потому что членство в НАТО гораздо важнее для Косово, чем членство в ООН», – рассуждал Джозеф.

Он также не исключил скорое вступление в НАТО и Сербии.

«Что касается того, насколько Сербия далека от вступления в НАТО, я думаю, это может произойти быстрее, в зависимости от политики США и нашего подхода. Последний опрос показал, что сербы разделились примерно поровну. Половина сербского населения положительно относится к НАТО, а другая половина отрицательно. Я думаю, мы близки к этому», – сочинял Джозеф.

