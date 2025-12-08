ЕС дал деньги Тихановской – хватит только на «распил»

Елена Острякова.  
08.12.2025 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 63
 
Белоруссия, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Финансы


Евросоюз выделяет беглой белорусской оппозиции 30 млн евро.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз выделяет беглой белорусской оппозиции 30 млн евро. Об этом еврокомиссар по вопросам расширения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я с гордостью объявляю сегодня, что ЕС предоставит дополнительную помощь народу Беларуси в размере 30 млн евро в следующем году. Таким образом, общая сумма нашей поддержки с момента фальсификации выборов составит более 200 млн евро.

Эта поддержка поможет белорусским правозащитникам помогать жертвам репрессий, журналистам и гражданскому обществу, продолжать добиваться демократических перемен», – вещала Кос.

Ранее самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская хвасталась, что в ЕС ей пообещали 3 млрд евро.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить