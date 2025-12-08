ЕС дал деньги Тихановской – хватит только на «распил»
Евросоюз выделяет беглой белорусской оппозиции 30 млн евро.
Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я с гордостью объявляю сегодня, что ЕС предоставит дополнительную помощь народу Беларуси в размере 30 млн евро в следующем году. Таким образом, общая сумма нашей поддержки с момента фальсификации выборов составит более 200 млн евро.
Эта поддержка поможет белорусским правозащитникам помогать жертвам репрессий, журналистам и гражданскому обществу, продолжать добиваться демократических перемен», – вещала Кос.
Ранее самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская хвасталась, что в ЕС ей пообещали 3 млрд евро.
