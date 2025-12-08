ЕС дал деньги Тихановской – хватит только на «распил»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз выделяет беглой белорусской оппозиции 30 млн евро.

Об этом еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я с гордостью объявляю сегодня, что ЕС предоставит дополнительную помощь народу Беларуси в размере 30 млн евро в следующем году. Таким образом, общая сумма нашей поддержки с момента фальсификации выборов составит более 200 млн евро. Эта поддержка поможет белорусским правозащитникам помогать жертвам репрессий, журналистам и гражданскому обществу, продолжать добиваться демократических перемен», – вещала Кос.

Ранее самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская хвасталась, что в ЕС ей пообещали 3 млрд евро.