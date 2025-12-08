Нельзя позволить Сербии стать Белоруссией на Балканах – выступление в конгрессе США

Елена Острякова.  
08.12.2025 17:49
  (Мск) , Москва
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Сербия, США, Украина


Западные Балканы продолжают оставаться нестабильными, потому что Сербия до сих пор не приняла западный порядок.

Об этом старший научный сотрудник нежелательного в РФ Университета Джона Хопкинса SAIS Эдвард Джозеф заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Борьба США и их союзников против злонамеренного влияния России и Китая на Балканах не увенчается успехом, пока у этих ревизионистских держав есть партнер в Белграде… Когда дело доходит до выбора партнеров, Сербия оказывается на распутье между Россией и Китаем, с одной стороны, и евроатлантическим сообществом, с другой», – сказал Джозеф.

Он считает, что США должны продолжать настаивать на закрытии нефтяной компании NIS, связанной с Россией, российских СМИ и российского гуманитарного центра на юге Сербии.

«Сейчас самое время проявить твердость и подтолкнуть Белград к окончательному выбору своей стратегической ориентации. Выбор в пользу евроатлантического пути – единственный разумный вариант для Сербии, которая не может стать Белоруссией на Балканах», – призывал Джозеф.

