Тихановская зачитала методичку из Брюсселя: «Требую ухода России из Украины, Кавказа и Беларуси»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская выступает за то, чтобы Евросоюз принимал участие в переговорах по Украине.

Об этом она заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если Беларусь останется один на один с Россией, это даст ей возможность для агрессии, провокаций и враждебности. И наоборот, независимая демократическая Беларусь означает стабильность и более безопасный восточный фланг. Поэтому мы выступаем за то, чтобы на продолжающихся мирных переговорах по Украине присутствовал ЕС», – вещала Тихановская.

Она рассчитывает на то, что Брюссель добьется разрыва союза Белоруссии и России.