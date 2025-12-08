Тихановская зачитала методичку из Брюсселя: «Требую ухода России из Украины, Кавказа и Беларуси»

Елена Острякова.  
08.12.2025 19:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 525
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская выступает за то, чтобы Евросоюз принимал участие в переговорах по Украине.

Об этом она заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если Беларусь останется один на один с Россией, это даст ей возможность для агрессии, провокаций и враждебности. И наоборот, независимая демократическая Беларусь означает стабильность и более безопасный восточный фланг. Поэтому мы выступаем за то, чтобы на продолжающихся мирных переговорах по Украине присутствовал ЕС», – вещала Тихановская.

Она рассчитывает на то, что Брюссель добьется разрыва союза Белоруссии и России.

«Мирное соглашение определит будущее Беларуси, Молдовы и Кавказа. Но независимо от того, как будут развиваться мирные переговоры, Беларусь останется в Европе. И именно ЕС будет играть самую большую роль в Беларуси в будущем.

Я уверена, что ЕС будут говорить от нашего имени и скажет, что Россия должна уйти не только из Украины, но и из Беларуси – со своими войсками и ядерным оружием», – сказала Тихановская.

