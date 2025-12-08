Тихановская зачитала методичку из Брюсселя: «Требую ухода России из Украины, Кавказа и Беларуси»
Самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская выступает за то, чтобы Евросоюз принимал участие в переговорах по Украине.
Об этом она заявила сегодня на конференции «Перспективы демократических реформ в Беларуси» в Европарламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если Беларусь останется один на один с Россией, это даст ей возможность для агрессии, провокаций и враждебности. И наоборот, независимая демократическая Беларусь означает стабильность и более безопасный восточный фланг. Поэтому мы выступаем за то, чтобы на продолжающихся мирных переговорах по Украине присутствовал ЕС», – вещала Тихановская.
Она рассчитывает на то, что Брюссель добьется разрыва союза Белоруссии и России.
«Мирное соглашение определит будущее Беларуси, Молдовы и Кавказа. Но независимо от того, как будут развиваться мирные переговоры, Беларусь останется в Европе. И именно ЕС будет играть самую большую роль в Беларуси в будущем.
Я уверена, что ЕС будут говорить от нашего имени и скажет, что Россия должна уйти не только из Украины, но и из Беларуси – со своими войсками и ядерным оружием», – сказала Тихановская.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: