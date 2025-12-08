Латынина в шоке от лицемерия европейцев. Венедиктов: «Да ты такая же!»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа очень хочет «помочь Украине» продолжать войну, но предпочитает «быть доброй» за чужой счёт.

Об этом заявила беглая журналистка-иноагент Юлия Латынина в эфире с бывшим редактором «Эхо Москвы», иноагентом Алексеем Венедиктовым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейские страны подмигивали и говорили, пусть Бельгия конфискует, а бельгийцы сказали – подпишитесь и разделите с нами ответственность. И вместо этого… просто премьера министра Бельгии назвали российским активом за то, что он сам не хочет, не разделяя ответственности, украсть деньги. Вместо того, чтобы вписываться, прежде всего, солдатами (об этом уже даже никто не вспоминает), и вооружениями, огромное количество политиков хочет быть добрыми за чужой счёт. Мы хорошие, очень хотим помочь Украине, но пусть Бельгия подпишется. Пусть дает Трамп, а если не дает, значит, он агент Краснов, редиска и вообще хочет договариваться с Путиным. Не кажется немного странным поведение Европы?», – спросила Латынина.

Венедиктов ответил, что европейские правительства не хотят брать деньги из бюджетов и бить по своему избирателю.

Латынина возразила:

«Зачем тогда поддерживать войну и говорить Зеленскому – воюй до последнего украинца, а мы поаплодируем».

Венедиктов, раздражаясь, огрызнулся, что не понимает, что такое «мы поаплодируем».