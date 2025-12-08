Украина не может претендовать на статус «стального дикобраза», к чему призывала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Свободный» заявил украинский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт заметил, что «стального дикобраза» США делают из Тайваня, что даже отражается в американских доктринах.

«Поэтому стальной дикобраз – это Тайвань. Мы – просто дикобраз, то есть без слова стальной. Стальной дикообраз имеет хотя бы стальную оболочку. Мы просто дикобраз, то есть как бы живой дикообраз, который стоит под дождём, снегом, со всеми его жизненными функциями.

Поэтому у нас ситуация намного в этом плане отличается от того же Тайваня, потому что нас хоть и называла Урсула фон дер Ляйен стальным дикообразом, но как показали эти [американские] законы, стальной дикобраз оказался на совершенно другом месте карты», – заключил Кущ.