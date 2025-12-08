«Запад вовлечён в войну – это не годится для переговоров» – китайский эксперт требует подключить к гарантиям Глобальный Юг

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лучше дать России и США договориться – и тогда на этом основании уже строить миротворческих процесс вокруг Украины в масштабах Совбеза ООН.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил президент Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть весь Запад [помогающий Украине]. Этот конфликт может распространиться и на Запад, выступающий против России. Так что в этом смысле, я думаю, что в этом многополярном мире нам нужны какие-то третьи страны, которые не вовлечены в эту войну, и также достаточно значимы. Например, такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка.

Я думаю, что было бы здорово, если бы страны БРИКС приняли участие в миротворческом процессе, чтобы у нас были более важные гаранты, помимо НАТО, ЕС, США», – сказал Хуэйяо.

Модератор обратила внимание, что на церемонии открытия форума было большими буквами написано слово «справедливость».

«Я думаю, что США и президент Зеленский говорят о том, что нам нужно добиться прекращения огня. А потом, если мы добьемся прекращения огня, можно будет приступить к миротворческому процессу. Китай и для Украины, и для России является крупнейшим торговым партнером.

Именно поэтому я предлагаю вернуться к Совбезу ООН. Мы действительно во всём разберёмся. Если США и Россия смогут договориться о чём-то, объединим усилия всех остальных членов Совбеза, и тогда все действительно будет решено на основе принципов ООН», – отреагировал китаец.