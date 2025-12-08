«Это политика, дорогая!» – иноагент Венедиктов о бессмысленной утилизации ВСУ в Донбассе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже все прекрасно понимают, что продвижение ВС РФ продолжится, и ВСУ с огромными потерями всё равно будут выбиты из Донбасса, однако такой исход благоприятнее отразится на рейтинге Зеленского, чем бескровный вывод войск.

Об этом заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Казалось бы, Донбасс – 87 процентов территории уже под российской армией, казалось бы, ну 13% [осталось]. Вы правильно говорите – ну зачем, мы просто кровью зальем, пойдем дальше. Своей и чужой кровью», – рассуждал Венедиктов.

Латынина подтвердила своё мнение – всё кончится тем, «что российские войска займут Донбасс и явочным порядком эта часть коллизий будет разрешена».

Иноагент объяснил, что в этом случае Зеленский «не будет в глазах своего населения выглядеть капитулянтом, трусом и приспособленцем».

«Это политика, моя дорогая», – подчеркнул Венедиктов.

«А Путин к этому времени скажет – пожалуйста, еще Запорожскую и Херсонскую?», – спрогнозировала Латынина.