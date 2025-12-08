«Украинцам придётся согласиться на любую сделку» – постпред США при НАТО
Несмотря на то, что Украина всё ещё продолжает воевать, ей придётся подписать мирное соглашение.
Об этом на пресс-конференции в Дохе заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Считаете ли вы, что есть риск, что сделка с Россией на данном этапе вознаградит ее за захват территории силой?», – спросила ведущая.
«Нет, я так не думаю, потому что в конечном итоге любая сделка должна быть согласована обеими сторонами, при посредничестве США, конечно. Виткоф и Кушнер только что вернулись из Москвы.
И я думаю, что так работают переговоры, так работает челночная дипломатия. И это, наверное, наш лучший шанс. Мы ближе к миру, чем когда-либо», – сказал Уитакер.
«И, как сказал президент Трамп, это сложная ситуация, чтобы прийти к нужному результату. И в конечном итоге эта война должна закончиться. Она длится уже почти 4 года, с миллионами жертв и настоящим опустошением Украины, которую я сам посетил 4 недели назад.
Это не будет мир любой ценой. В конечном итоге украинцам придется согласиться на любую сделку, но и русским придется продемонстрировать, что они действительно хотят положить конец этой войне», – подытожил американец.
