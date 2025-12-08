Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Те, кто высоких украинских кабинетах разговаривают только на русском, как раз и закручивают гайки в языковой политике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий заметил, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, характеризуя ситуацию вокруг скандала с офисом Зеленского назвала «всю эту хрень политической хуцпой».