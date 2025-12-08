В Крыму пожаловались на «потребительский терроризм» заезжих зумеров

В туристической сфере появилась новая категория клиентов – любители паразитировать на правах потребителя, выторговывая лучшие условия и скидки, или угрозами негативных отзывов добиваться услуг класса «люкс», заплатив за «бюджет».

Турфирмы сталкиваются с клиентами, которые, завышая претензии, требуют компенсаций, многократно превышающих стоимость услуги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказала председатель Ассоциации туристско-экскурсионной отрасли Алушты Анна Зиновьева, этим летом не проходило и недели, чтобы кто-то не пытался вытребовать себе компенсацию за причинённые моральные страдания.

«Были у нас две гостьи из Москвы, которые приобрели билеты на экскурсионный теплоход из Алушты в Ялту с заходом в Гурзуф. По пути стали названивать в экскурсионное бюро, заявляя о полном разочаровании поездкой и намерении возвращаться из Ялты на такси, которое им должны оплатить. А ещё 50 тысяч рублей в придачу за испорченный отдых, иначе нам грозит разорение после их отзывов в интернете. Когда же поинтересовались у капитана судна, то выяснилось, что особы вели себя вызывающе, конфликтовали с другими экскурсантами, но вернулись так же по морю на теплоходе», – отметила Зиновьева.

Отступных туристкам не заплатили и свои угрозы они реализовали сполна. Ещё один инцидент закончился выплатой 50% стоимости тура: группа в рамках недельного тура отправилась на морскую прогулку, где участников рассадили на свободные места, а не рядом. Это стало причиной скандала.

Иногда туристы пишут жалобы из желания отомстить. Так было с участниками джип-тура, которые в нетрезвом состоянии устроили потасовку с другими туристами. Пришлось вмешиваться водителю, за что на него накатали кляузу «за выкрикивание украинских лозунгов и демонстративную ненависть к россиянам». Ещё одна дама потребовала недельный отдых в одном из комфортабельных отелей Алушты для себя и своего ребёнка, который ушиб колено во время экскурсии.

«Сейчас все умеют пользоваться интернет-ресурсами. Экскурсоводы, контрагенты становятся мишенью для подобного рода мошенничеств. Обращаться в суд дорого и не всегда возможно: проданный билет в киоске уже является договором оферты, но на нём нет персональных данных, чтобы привлечь клеветника к ответственности», — указала представитель туротрасли.

Само явление чрезмерного преувеличения клиентом своих прав перекочевало из стран победившего капитализма. Только там недовольные клиенты грозят судебными разбирательствами и миллионными исками, а не негативными отзывами в соцсетях.

«В законодательстве не существует понятия «потребительский терроризм», но факт имеет место. Раньше этим грешили блогеры, а теперь — рядовые потребители, которые угрожают выставить в негативном свете отель, услугу, ресторан, если им тут же не сделают скидку или не дадут бонус», – подтвердила эксперт, руководитель консалтингового агентства Анна Ерохина.

По ее оценке, каждый третий отель в Крыму столкнулся с «потребительским терроризмом», и есть судебные решения, по которым клеветников и жалобщиков обязали выплатить от 100–300 тысяч рублей. Правила проживания в отеле постояльцы даже не читают и начинают требовать услуги, которые не предусмотрены. Становясь в позу, что потребитель всегда прав, они напрочь забывают, что у потребителя есть и обязанности.

Однако запретить туристам делиться своим мнением об отдыхе нельзя, даже если оно выставляет в негативном свете какой-то объект.