Польский дипломат: Участие Китая в решении конфликта должно быть исключительно про-украинским

08.12.2025 23:58
Китай и другие страны с отличной от Западного мира повесткой хотят под шумок конфликта на Украине изменить весь миропорядок.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил экс-посол в РФ, заместитель госсекретаря МИД Польши Войцех Зайончковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда Китай включается в эту группу, таким образом, мы можем сказать, что у нас есть две группы стран. Группа, разделяющая точку зрения Украины и букву устава ООН, и группа стран, которые видят в этом конфликте шанс изменить мировой порядок.

Я думаю, что если мы говорим о будущем миропорядке или о сохранении текущего, с некоторыми изменениями и дополнениями, то Китай должен быть включен и играть активную роль. Но в то же время, по крайней мере, европейцы сейчас хотели бы, чтобы Китай назвал происходящее войной», – вещал Зайончковский.

«Это вопрос терминологии. На вербальном уровне слово «война» отсутствует в официальном китайском нарративе. И пока у нас нет общего понимания того, что происходит на Украине, что эта война, – будет сложно вести достойную и конструктивную дискуссию», – нагло добавил поляк.

