Украина пыталась испоганить знаменитую российскую песню

Украина пыталась получить права на песню «Как упоительные в России вечера», чтобы переделать ее на унизительный манер.

Об этом сообщил автор песни, российский композитор Александр Добронравов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет споров из-за авторских прав. Все права остаются у нас, мы их не отдаём никаким лейблам и компаниям. Если кто-то хочет использовать песню — мы созваниваемся, обсуждаем коллегиально. Кино — пожалуйста. Сериал — подумаем. Но главное для нас – не деньги. Поверьте, для нас в этой ситуации это давно не главное. Есть более важные вещи. Например, с Украины звонили. Пытались взять нашу песню, именно «Вечера», а ее же так легко интерпретировать, сделать карикатурой. И мы, авторы, сказали: «Нет». Ни за какие деньги. Это вопрос совести.

Мы же не из воздуха эти песни писали. Это всё — про страну, про нас. Если у нас есть песня «Как упоительны в России вечера», и она — про восхищение Россией, то не надо превращать её в анекдот. А именно такой была эта попытка. Иначе следующим шагом станет такой же издевательский перепев «Дня Победы», – сказал композитор в интервью «Московскому комсомольцу».