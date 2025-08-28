Украина признала поражение корабля. Есть погибшие и пропавшие без вести

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине признали, что потеряли корабль ВМСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил спикер военноморских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Что касается информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», – сказал Плетенчукс агентству Укринформ.

При этом он не стал говорить, о каком корабле идет речь. Но сегодня стало известно, что российский безэкипажный катер в устье Дуная впервые с начала СВО смог потопить корабль радиоэлектронной разведки «Симферополь».

Он был спущен на воду в 2019 году на киевском заводе «Ленинская кузня», принадлежащем экс-президенту и олигарху Петру Порошенко.