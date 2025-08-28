Украина признала поражение корабля. Есть погибшие и пропавшие без вести
На Украине признали, что потеряли корабль ВМСУ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил спикер военноморских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
«Что касается информации о поражении одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности. Продолжается поиск нескольких военных моряков. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», – сказал Плетенчукс агентству Укринформ.
При этом он не стал говорить, о каком корабле идет речь. Но сегодня стало известно, что российский безэкипажный катер в устье Дуная впервые с начала СВО смог потопить корабль радиоэлектронной разведки «Симферополь».
Он был спущен на воду в 2019 году на киевском заводе «Ленинская кузня», принадлежащем экс-президенту и олигарху Петру Порошенко.
