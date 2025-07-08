Украина подставляет больницы и соцобъекты под российские удары

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Украинская власть сама подставляет гражданские объекты под удары российской армии, прикрываясь ими для размещения военных.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Мосийчук прокомментировал решение Винницкого ТЦК перенести работу из своего офиса в областную больницу из-за угрозы ударов.