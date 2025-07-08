Украина подставляет больницы и соцобъекты под российские удары

Анатолий Лапин.  
08.07.2025 13:52
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть сама подставляет гражданские объекты под удары российской армии, прикрываясь ими для размещения военных.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть сама подставляет гражданские объекты под удары российской армии, прикрываясь ими для размещения...

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Так Мосийчук прокомментировал решение Винницкого ТЦК перенести работу из своего офиса в областную больницу из-за угрозы ударов.

«Противник, Российская Федерация сейчас сможет Винницкую областную больницу и Центр предоставления административных услуг считать законными военными целями. Вы себе можете представить, что делают эти ТЦКшники.

Для меня это абсолютно прогнозированное властное решение – я еще вчера говорил, что оно может быть, – спрятать ТЦКшников за гражданских. По этой же логике у нас временные расположения военных в школах и детсадах. А потом удивляемся, почему туда прилеты», – заявил Мосийчук.

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