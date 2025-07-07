Поражены очередные украинские ТЦК. Уцелевшие закрываются
Как и предполагал «ПолитНавигатор», в ходе сегодняшнего российского удара беспилотники поразили здание ТЦК .
Эту информацию подтвердило украинское командование.
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«Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП ранены 3 человека», – сообщил паблик Сухопутных войск Украины.
Таким образом в последнее время наблюдается четкая тенденция нанесения ударов по объектам, которые осуществляют принудительный набор в армию. Ранее были поражены здания ТЦК в Полтаве, Кременчуге и Одесской области.
Тенденция явно напугала киевский режим: на Украине уже начали закрываться еще не пострадавшие ТЦК.
«Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП пока приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31», – сообщил сегодня утром Винницкий ТЦК.
Что примечательно, в комментариях к новостям об ударах по ТЦК немало слов поддержки со стороны украинцев, причем отнюдь не сторонников России.
Это неудивительно, поскольку для большинства ТЦК – это символ принудительной бусификации.
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