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Как и предполагал «ПолитНавигатор», в ходе сегодняшнего российского удара беспилотники поразили здание ТЦК .

Эту информацию подтвердило украинское командование.

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«Сегодня, 7 июля, враг нанес воздушные удары БпЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП ранены 3 человека», – сообщил паблик Сухопутных войск Украины.

Таким образом в последнее время наблюдается четкая тенденция нанесения ударов по объектам, которые осуществляют принудительный набор в армию. Ранее были поражены здания ТЦК в Полтаве, Кременчуге и Одесской области.

Тенденция явно напугала киевский режим: на Украине уже начали закрываться еще не пострадавшие ТЦК.

«Учитывая напряженную ситуацию в стране и с целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Винницкий областной ТЦК и СП пока приостанавливает свою деятельность по адресу ул. Даниила Галицкого, 31», – сообщил сегодня утром Винницкий ТЦК.

Что примечательно, в комментариях к новостям об ударах по ТЦК немало слов поддержки со стороны украинцев, причем отнюдь не сторонников России.

Это неудивительно, поскольку для большинства ТЦК – это символ принудительной бусификации.