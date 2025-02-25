«Украина не вернет территории»: экс-глава ЦРУ поддержал Трампа

Анатолий Лапин.  
25.02.2025 12:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 181
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Нужно поддержать мирные инициативы Дональда Трампа, но при гарантиях безопасности Украины.

Об этом в эфире видеоблога «War & Politics 24» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно поддержать мирные инициативы Дональда Трампа, но при гарантиях безопасности Украины. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я полностью поддерживаю желание президента Трампа прекратить эту войну. Вопрос в том, на какие условия может согласиться Владимир Путин, и в чем будут заключаться гарантии безопасности – это очень важно. Мы не можем позволить Путину взять паузу и восстановить силы, произвести новые танки, бронетехнику, самолеты и так далее, это должно прекратиться навсегда. И опять же, я бы хотел, чтобы Украина освободила всю свою территорию. К сожалению, сейчас это нереально.

Хотя я думаю, что вполне реально надеяться, что в рамках этого процесса США предоставит Украине больше помощи, европейцы тоже помогут, и будет собрана сила, которая сможет выполнить любые задачи, если Россия нарушит режим прекращения огня», – заявил Петреус.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить