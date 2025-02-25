«Украина не вернет территории»: экс-глава ЦРУ поддержал Трампа

Нужно поддержать мирные инициативы Дональда Трампа, но при гарантиях безопасности Украины.

Об этом в эфире видеоблога «War & Politics 24» заявил экс-директор ЦРУ при президенте Бараке Обаме, генерал армии США Дэвид Петреус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полностью поддерживаю желание президента Трампа прекратить эту войну. Вопрос в том, на какие условия может согласиться Владимир Путин, и в чем будут заключаться гарантии безопасности – это очень важно. Мы не можем позволить Путину взять паузу и восстановить силы, произвести новые танки, бронетехнику, самолеты и так далее, это должно прекратиться навсегда. И опять же, я бы хотел, чтобы Украина освободила всю свою территорию. К сожалению, сейчас это нереально.

Хотя я думаю, что вполне реально надеяться, что в рамках этого процесса США предоставит Украине больше помощи, европейцы тоже помогут, и будет собрана сила, которая сможет выполнить любые задачи, если Россия нарушит режим прекращения огня», – заявил Петреус.