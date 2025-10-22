«Украина горит, скорее отбирать российские деньги!» – в Европарламенте спорят депутаты от Германии
Западу нельзя больше ждать – пора отобрать у России ее замороженные активы, чтобы передать Украине в виде беспроцентного кредита.
Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат из Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Спешку она аргументировала тем, что на Украине «все горит» после успешных российских ударов:
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы должны использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине выжить и восстановить страну без процентов… Путин должен заплатить за то, что он сделал в Украине… Дамы и господа, нам действительно пора перестать говорить и начать действовать, потому что в Украине всё горит», – заявила Штрак-Циммерман.
С ней не согласился другой немецкий парламентарий, член комитета ЕП по обороне и безопасности Ганс Нойхофф:
«Планируемое изъятие российских активов — это не проявление верховенства закона, это его нарушение. Государственное право — это основа европейского права. Вы хотите поставить его под угрозу? Кредит на возмещение ущерба звучит безобидно. Но то, что мы видим, это юридически сомнительная экспроприация. Если бы мы изъяли резервы из Центрального банка другой страны, что бы люди сказали? Это предупреждение не только нам, но и ЕЦБ, и другим. Все говорят о риске стабильности и потере капитала. Коллеги, очевидно, что у стран ЕС недостаточно ресурсов для борьбы с Россией, но последняя идея действительно неприемлема».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: