«Украина горит, скорее отбирать российские деньги!» – в Европарламенте спорят депутаты от Германии

Анатолий Лапин.  
22.10.2025 10:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 584
 
Германия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Западу нельзя больше ждать – пора отобрать у России ее замороженные активы, чтобы передать Украине в виде беспроцентного кредита.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат из Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Спешку она аргументировала тем, что на Украине «все горит» после успешных российских ударов:

Западу нельзя больше ждать – пора отобрать у России ее замороженные активы, чтобы передать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине выжить и восстановить страну без процентов… Путин должен заплатить за то, что он сделал в Украине… Дамы и господа, нам действительно пора перестать говорить и начать действовать, потому что в Украине всё горит», – заявила Штрак-Циммерман.

С ней не согласился другой немецкий парламентарий, член комитета ЕП по обороне и безопасности Ганс Нойхофф:

«Планируемое изъятие российских активов — это не проявление верховенства закона, это его нарушение. Государственное право — это основа европейского права. Вы хотите поставить его под угрозу? Кредит на возмещение ущерба звучит безобидно. Но то, что мы видим, это юридически сомнительная экспроприация. Если бы мы изъяли резервы из Центрального банка другой страны, что бы люди сказали? Это предупреждение не только нам, но и ЕЦБ, и другим. Все говорят о риске стабильности и потере капитала. Коллеги, очевидно, что у стран ЕС недостаточно ресурсов для борьбы с Россией, но последняя идея действительно неприемлема».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить