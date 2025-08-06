Украина близка к потере четырёх городов – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 22:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия близка к тому, чтобы освободить от нацистов ещё четыре крупных города Донбасса.

Об в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия близка к тому, чтобы освободить от нацистов ещё четыре крупных города Донбасса....

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«По данным Reuters, Путин верит, что его армия побеждает на поле боя, и поэтому планирует захват 4 областей, и не планирует принимать предложение Трампа», – попросила прокомментировать ведущая.

«Это просто констатация очевидного факта. Исходя из действий противника, он рассчитывает на какие-то успехи в ближайшее время. И у него есть для этого основания», – сказал Машовец.

«Его передовые подразделения, по крайней мере, в трёх местах близки к тому, чтобы реализовать эти ближайшие задачи – это Купянск, Часов Яр, Покровск, и Константиновка.

На этих направлениях противник близок к достижению оперативных результатов. Опираясь на это, российские генералы, видимо, берут на себя обязательства перед Путиным – достигнуть этих результатов», – добавил он.

Полковник напомнил, что Россия имеет крупный военный резерв, который в случае необходимости может быстро вступить в бой.

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