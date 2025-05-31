Киевский режим не гнушается брать в заложники мирных граждан.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экспер обратил внимание, что после последнего масштабного обмена пленными 1000 на 1000 украинский обменный фонд резко сократился, поскольку у них было всего 1600 пленных.

«Если еще один такой обмен, им больше некого будет менять вообще. А у России-то много очень украинцев остается, еще там тысяч пять по крайней мере. Тут интересно то, что во время этого обмена впервые обменяны в таких количествах гражданские люди. Примерно по 120 человек с каждой стороны. По-разному украинцы и русские видят их юридический статус так далее», – сказал Ширяев.

Он считает, что украинцы должны отдать России всех, кого считают шпионами и предателями.