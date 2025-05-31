Украина берет в плен гражданских, чтобы пополнять ими обменный фонд

Владимир Гладков.  
31.05.2025 15:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Киевский режим не гнушается брать в заложники мирных граждан. 

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский режим не гнушается брать в заложники мирных граждан.  Об этом в эфире своего...

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Экспер обратил внимание, что после последнего масштабного обмена пленными 1000 на 1000 украинский обменный фонд резко сократился, поскольку у них было всего 1600 пленных.

«Если еще один такой обмен, им больше некого будет менять вообще. А у России-то много очень украинцев остается, еще там тысяч пять по крайней мере. Тут интересно то, что во время этого обмена впервые обменяны в таких количествах гражданские люди. Примерно по 120 человек с каждой стороны. По-разному украинцы и русские видят их юридический статус так далее», – сказал Ширяев.

Он считает, что украинцы должны отдать России всех, кого считают шпионами и предателями.

«А Россия их соответственно считает патриотами, настоящими людьми. И наоборот. Пусть все эти люди разъезжаясь в разные стороны и не сидят по тюрьмам это в принципе хорошее начинание. Но не знаю насколько обе стороны заинтересованы будут в этом, потому что о люди которые в Судже попали в окружение, они не смогли никуда выехать.

Их вывезли на территорию Украины украинцы и фактически никуда больше не пустили. И вот сейчас 20 человек из этих вот жителей Суджи в рамках этого обмена вернулись в Россию. Это, конечно, хорошо, но это, обратите внимание, это ведь ими пополнили обменный фонд. То есть вывезли и фактически сделали их заложниками. Пусть будет как угодно, но пусть меняют, меняют и меняют», – резюмировал Ширяев.

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