Украина берет в плен гражданских, чтобы пополнять ими обменный фонд
Киевский режим не гнушается брать в заложники мирных граждан.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Экспер обратил внимание, что после последнего масштабного обмена пленными 1000 на 1000 украинский обменный фонд резко сократился, поскольку у них было всего 1600 пленных.
«Если еще один такой обмен, им больше некого будет менять вообще. А у России-то много очень украинцев остается, еще там тысяч пять по крайней мере. Тут интересно то, что во время этого обмена впервые обменяны в таких количествах гражданские люди. Примерно по 120 человек с каждой стороны. По-разному украинцы и русские видят их юридический статус так далее», – сказал Ширяев.
Он считает, что украинцы должны отдать России всех, кого считают шпионами и предателями.
«А Россия их соответственно считает патриотами, настоящими людьми. И наоборот. Пусть все эти люди разъезжаясь в разные стороны и не сидят по тюрьмам это в принципе хорошее начинание. Но не знаю насколько обе стороны заинтересованы будут в этом, потому что о люди которые в Судже попали в окружение, они не смогли никуда выехать.
Их вывезли на территорию Украины украинцы и фактически никуда больше не пустили. И вот сейчас 20 человек из этих вот жителей Суджи в рамках этого обмена вернулись в Россию. Это, конечно, хорошо, но это, обратите внимание, это ведь ими пополнили обменный фонд. То есть вывезли и фактически сделали их заложниками. Пусть будет как угодно, но пусть меняют, меняют и меняют», – резюмировал Ширяев.
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