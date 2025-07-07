Турецкий официоз: Азербайджан объединился, как кулак, во второй раз после победы в Карабахе
В то время, как Реджеп Эрдоган выступил с обтекаемым заявлением по поводу конфликта Азербайджана и России, крупнейшее турецкое государственное агентство «Анадолу» опубликовало материал с резкой критикой Москвы.
«Вместо удовлетворения требований Азербайджана российская сторона выступила с такими заявлениями, как высылка азербайджанцев, проживающих в России, и принятие жестких мер против Азербайджана. Не в силах смириться с освобождением Карабаха от оккупации и выводом из Карабаха российских миротворческих подразделений, некоторые группы, воспользовавшись ситуацией, начали использовать резкие выражения в адрес Азербайджана», – говорится в публикации.
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Утверждается, что посетивший накануне Карабах турецкий президент Эрдоган пообещал поддержку Ильхаму Алиеву.
«Он сделал свое заявление и поддержал Азербайджан… С другой стороны, тот факт, что турецкая пресса с самого начала этого события постоянно публиковала материалы в поддержку Азербайджана, также воодушевил Азербайджан», – пишет агентство.
«Азербайджане государство и общество объединились, как кулак, во второй раз после победы в Карабахе… Москва до сих пор не отказалась от привычки имперского прошлого, стремясь продемонстрировать доминирование над соседними странами…
Многие комментаторы интерпретировали это событие как агрессивную реакцию на все более ослабевающее влияние России на Южном Кавказе, а не на двусторонние отношения. Дело в том, что Москва, которая вместе с победой Азербайджана в Карабахе утратила инструмент давления как на Азербайджан, так и на Армению», – указывает турецкий официоз.
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