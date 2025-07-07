Турецкий официоз: Азербайджан объединился, как кулак, во второй раз после победы в Карабахе

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В то время, как Реджеп Эрдоган выступил с обтекаемым заявлением по поводу конфликта Азербайджана и России, крупнейшее турецкое государственное агентство «Анадолу» опубликовало материал с резкой критикой Москвы.

«Вместо удовлетворения требований Азербайджана российская сторона выступила с такими заявлениями, как высылка азербайджанцев, проживающих в России, и принятие жестких мер против Азербайджана. Не в силах смириться с освобождением Карабаха от оккупации и выводом из Карабаха российских миротворческих подразделений, некоторые группы, воспользовавшись ситуацией, начали использовать резкие выражения в адрес Азербайджана», – говорится в публикации.

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Утверждается, что посетивший накануне Карабах турецкий президент Эрдоган пообещал поддержку Ильхаму Алиеву.

«Он сделал свое заявление и поддержал Азербайджан… С другой стороны, тот факт, что турецкая пресса с самого начала этого события постоянно публиковала материалы в поддержку Азербайджана, также воодушевил Азербайджан», – пишет агентство.